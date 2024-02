HLV Kiatisak sẽ giúp Công an Hà Nội lấy lại vị thế của nhà vô địch?

Câu lạc bộ Công an Hà Nội chơi bóng chưa đủ thuyết phục, nhưng không vì thế mà có thể đánh giá thấp chất lượng nhân sự của đội bóng này. Họ vẫn có trong tay dàn sao chất lượng hàng đầu V.League như Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Filip,…

Về chuyên môn, việc tạo ra sợi dây liên kết giữa các cầu thủ trên sân là điều quan trọng nhất. Ngay ở chiến thắng gần nhất của nhà đương kim vô địch trước đối thủ Bình Dương, dấu ấn cá nhân của Quang Hải, Geovane hay Filho vẫn được nhắc đến nhiều hơn là tính tập thể.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisak, đội tuyển Thái Lan hay Hoàng Anh Gia Lai 3 năm về trước đều cho thấy tính kết nối rất cao. Khi đó, các ngôi sao trên hàng công sẽ đóng vai trò giải quyết tình huống và mang về chiến thắng.

Lý thuyết là như vậy, nhưng 3 trận đấu đầu tiên của năm mới Giáp Thìn sẽ đóng vai trò quyết định đến chặng đường tiếp theo của nhà cầm quân người Thái Lan.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ gặp TPHCM, Sông Lam Nghệ An và Thanh Hoá. Đây đều là những thử thách rất khó khăn và không dễ để Công an Hà Nội giành trọn vẹn 3 điểm.Song, nếu có được kết quả thuận lợi, huấn luyện viên Kiatisak sẽ có được niềm tin từ cầu thủ, qua đó thuận lợi hơn trong việc xây dựng triết lí bóng đá cho "triều đại" mới của mình.