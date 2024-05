HLV Guardiola: "Tôi sai chiến thuật, Man Utd xứng đáng vô địch"

Guardiola nhanh chóng điều chỉnh đội hình khi đưa Doku và Alvarez vào sân ở đầu hiệp hai, giúp Man City chơi mạnh mẽ hơn hẳn so với 45 phút đầu tiên. Đáng tiếc, do bỏ lỡ nhiều cơ hội, Man City tới phút 88 mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Doku. Khoảng thời gian còn lại không đủ để Man City tìm được bàn gỡ và bảo vệ danh hiệu vô địch.

Đây là lần đầu tiên Guardiola thua trận chung kết cúp quốc nội ở Anh, sau 4 chức vô địch League Cup và 2 FA Cup.