HLV Gong Oh Kyun xô xát với cầu thủ Nam Định ngày Quang Hải ghi bàn

Phút 35 trong trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội tối 9/12, khi đội chủ nhà được hưởng quả ném biên bên cánh trái, HLV Gong Oh Kyun có hành động dùng chân che bóng cản trở cầu thủ Văn Kiên.

HLV Gong Oh Kyun xô xát với cầu thủ Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Tổ trọng tài can thiệp kịp thời nên không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra (Ảnh: Lâm Anh).

Văn Kiên sau đó dùng vai huých vào người HLV Gong Oh Kyun. Chiến lược gia người Hàn Quốc không giữ được bình tĩnh, có tình huống xô xát với cầu thủ của Nam Định.

Rất may tổ trọng tài cùng Ban huấn luyện và cầu thủ hai bên can ngăn nên không xảy ra hậu quả. Trọng tài Nguyễn Đình Thái rút thẻ vàng phạt HLV Gong Oh Kyun và Văn Kiên sau tình huống này.

Trở lại trận đấu, cuộc đối đầu giữa Nam Định và Công an Hà Nội nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Chủ nhà Nam Định đang thăng hoa với mạch 4 trận thắng, trong khi Công an Hà Nội là đương kim vô địch.