HLV Gong Oh-kyun thoát án phạt bổ sung, CLB Bình Định bị phạt nặng

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun không nhận án phạt bổ sung. Ảnh: NĐFC

Cụ thể, Ban Kỷ luật VFF quyết định cảnh cáo tập thể ban huấn luyện CLB Bình Định do có phản ứng, gây hấn với cầu thủ, thành viên ban huấn luyện đội khách.

Đồng thời, phạt 30 triệu đồng đối với ban tổ chức trận đấu đội Bình Định do để xảy ra tình trạng khán giả ném đồ vật xuống sân và làm mất an ninh, an toàn cho đội khách.