HLV Gong Oh-kyun chia tay đội Công an Hà Nội, vẫn muốn trở lại Việt Nam làm việc

Theo huấn luyện viên Gong Oh-kyun, sau khi bị "treo" quyền chỉ đạo, ông vẫn hợp tác để tiếp tục thực hiện những điều khoản trong hợp đồng cho đến thời điểm thanh lý.

Sau khi chia tay Công an Hà Nội, huấn luyện viên Gong Oh-kyun sẽ trở về Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông vẫn mong muốn được quay trở lại Việt Nam trong tương lai.

"Một lần nữa, tôi xin cảm ơn mọi người đã chào đón và ủng hộ tôi. Nếu có một cơ hội tốt, tôi hi vọng có thể quay trở lại", huấn luyện viên Gong Oh-kyun bày tỏ.

Tháng 11.2023, huấn luyện viên Gong Oh-kyun chính thức đảm nhiệm vai trò "thuyền trưởng" của Công an Hà Nội với mục tiêu không gì khác bảo vệ chức vô địch V.League. Tuy nhiên sau 5 trận đấu do chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt, Công an Hà Nội chỉ có 1 chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp Quốc gia, sau đó hòa 2 trận và thua 2 trận tại V.League 2023-2024.Sau sự ra đi của huấn luyện viên Gong Oh-kyun, huấn luyện viên Kiatisak là người tiếp quản "chiếc ghế nóng" của Công an Hà Nội trong giai đoạn còn lại của mùa giải.