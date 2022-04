HLV Erik ten Hag sẽ giữ chân Ronaldo để cải tổ Man Utd mùa tới?

3 phút trước Cùng con trưởng thành

Sơn Tùng ra MV mới "There's no one at all", con tôi đang xem và thốt lên một tiếng... "ngầu" vào lúc nhân vật trong MV buông người cho một cú rơi. Bất giác tôi sợ hãi...