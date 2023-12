HLV Công an Hà Nội chưa nghĩ đến chuyện mất việc khi thua Khánh Hoà

Bên kia chiến tuyến, tân huấn luyện viên Trần Trọng Bình của Khánh Hoà bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ.

"Về chất lượng đội hình, rõ ràng chúng tôi rất yếu so với Công an Hà Nội. Nhưng toàn đội đã quyết chiến, cộng với sự may mắn nên đã giành chiến thắng. Đây là khởi đầu mới dành cho chúng tôi. Hiện vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Trận thắng này chủ yếu về tinh thần", huấn luyện viên Trần Trọng Bình bày tỏ.

Vòng tiếp theo, Khánh Hoà sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, Công an Hà Nội cũng trở về sân nhà chạm trán đội đầu bảng Bình Dương.