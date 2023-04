HLV Ancelotti tuyên bố không bao giờ trở lại dẫn dắt Chelsea

Real Madrid sau đó vượt qua Man City với tỷ số chung cuộc 6-5 ở bán kết và đánh bại Liverpool 1-0 trong trận chung kết để lần thứ 14 đăng quang ngôi vương ở giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu.

Khi được hỏi liệu đội bóng của mình có hơi may mắn khi nâng cao chiếc cúp vô địch hay không, HLV Ancelotti nói: "Real Madrid may mắn ở Champions League ư? Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Nếu bạn quay lại chinh phục giải đấu, điều đó có nghĩa là bạn luôn muốn giành được nó nhiều hơn. Đó không phải là may mắn".

Trong khi đó, hậu vệ David Alaba của Real Madrid cho biết anh và các đồng đội sẽ phải cố gắng hết sức ở trận tứ kết với đội chủ sân Stamford Bridge.

"Chúng tôi không bao giờ đánh giá thấp Chelsea. Những thay đổi mà họ đã thực hiện có thể ảnh hưởng đến mọi thứ theo một cách nào đó — và chúng tôi biết điều đó", Alaba khẳng định.