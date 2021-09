Hit một thời của Quang Vinh bị đàn em cover 'nhấn chìm' cả bản gốc

Your browser does not support the video tag.

Ca khúc hit Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới của Quang Vinh được Phạm Đình Thái Ngân và Khải Đăng thể hiện thành công

Nếu bản cover của Phạm Đình Thái Ngân, người nghe cảm nhận được sự da diết nhờ chất giọng ca vút, đầy tình cảm thì bản cover của Khải Đăng cũng nhận về "cơn mưa lời khen". Vốn được đánh giá là một nam ca sĩ có giọng khỏe và nội lực, Khải Đăng đã "trưng trổ" thành công khiến khán giả cảm thấy bị đốn gục vì sự "mùi mẫn".