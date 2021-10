Hit đình đám của Uyên Linh bị 'tố' đạo ca khúc thí sinh Rap Việt?

Ca khúc OST Chờ Người Nơi Ấy được đánh giá là bản hit đình đám của Uyên Linh. Khi tác phẩm điện ảnh Mỹ Nhân Kế ra mắt, phần nhạc phim một lần nữa nhận lời khen tặng và trở thành điểm nhấn đắt giá nhất bộ phim.

Chờ Người Nơi Ấy - Uyên Linh