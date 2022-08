'Hit' của Đông Nhi 'lọt mắt xanh' nhà phê bình âm nhạc quốc tế

Mới đây, dân tình xôn xao khi album I Wanna Dance được Đông Nhi cho ra mắt hơn 8 năm trước đã bất ngờ nhận được lời khen ngợi từ một nhà phê bình âm nhạc quốc tế.

Theo đó, Joshua Minsoo Kim là một reviewer âm nhạc nổi bật của Pitchfork - một trong những chuyên trang hàng đầu thế giới về âm nhạc đã bất ngờ có chia sẻ về sản phẩm âm nhạc của Đông Nhi.

"I Wanna Dance is my favorite of her albums. I remember first hearing Hey Boy and thinking it sounded so much like a Kpop song. I need her to release a new album.(I Wanna Dance là album yêu thích của tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nghe Hey Boy và nghĩ rằng nó nghe rất giống một bài hát Kpop. Tôi cần cô ấy phát hành một album mới)", Joshua Minsoo Kim nhận xét.