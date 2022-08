Hit cũ Hồ Hoài Anh bỗng gây bão mạng với hàng chục triệu lượt xem

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là cái tên gắn liền với nhiều bản hit đình đám, trong đó có ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm ra đời năm 2005 trên chương trình Làn Sóng Xanh.

Bài hát kể về chuyện tình yêu đầy lãng mạn của các cặp đôi, câu hát: "Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành dành cho em,..." đã trở thành kinh điển trong lòng khán giả yêu nhạc Việt.