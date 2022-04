Hình xăm trên lưng Đông Nhi đang xuyên tạc lịch sử?

Chiều 25/4, sau 2 ngày kể từ khi ra mắt, MV Đôi Mi Em Đang U Sầu của Đông Nhi kết hợp với Wowy đã vươn lên vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam. Cột mốc này cũng đánh dấu lần đầu tiên Đông Nhi sở hữu 1 MV top 1 trending trong sự nghiệp âm nhạc sau hơn 1 thập kỷ làm nghề.

Theo đó, Đôi Mi Em Đang U Sầu xây dựng từ huyền sử Mị Châu - Trọng Thuỷ và được Đông Nhi thực hiện thành phiên bản ngoại truyện đặc biệt.

Nếu ở phiên bản gốc, Mị Châu là một cô gái đáng thương khi bị người mình yêu lừa dối thì trong sản phẩm âm nhạc này, Mị Châu của Đông Nhi được hồi sinh bởi một nữ tộc bí ẩn.

Cụ thể trong MV, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng càng về sau, khán giả mới nhận ra cả hai trước đó từng có quan hệ tình cảm. Chính nhân vật của Noo đã kết liễu cuộc đời Đông Nhi và cô được Gil Lê giúp cho sống lại.