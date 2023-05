Hình phạt đọc sách đã giúp ca sĩ IU thành 'em gái quốc dân' xứ Hàn

Nữ ca sĩ sinh năm 1993 nổi tiếng với giọng hát nội lực, ngọt ngào. Được đông đảo người dân Hàn Quốc yêu mến nên mỗi khi phát hành ca khúc mới, IU đều thống trị các bảng xếp hạng.

Ấp ủ mơ ước từ rất sớm, trải qua nhiều cuộc thử giọng, cô trở thành ca sĩ ở tuổi 15. Tuy nhiên, trong môi trường của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, không phải tất cả ca sĩ đều thành công.

Làm thế nào IU có thể trở thành một ca sĩ hàng đầu như bây giờ?

“Chúng ta có thể thấy được lý do khi nhìn vào lời bài hát mà IU sáng tác. Tôi nghĩ sức mạnh của khả năng sáng tác các bài hát như Good day, Palette, Leon, Night Letter, Love of B, A Lost Puppy, và Knees mà IU có được đến từ thói quen đọc sách, say mê sách ở bất kỳ lĩnh vực nào như khoa học nhân văn hay văn học thuần túy", Giám đốc thư viện Deachi (Hàn Quốc) Ryu Sun-deok, lý giải trong cuốn sách Phương pháp đọc liên kết - Dẫn lối ước mơ và nghề nghiệp cho trẻ.

Trên một chương trình truyền hình, MC hỏi nữ ca sĩ: “Từ khi nào và làm thế nào mà bạn trở nên yêu thích sách như vậy?”

Cô trả lời: “Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi rất bận rộn. Mỗi khi tôi làm điều gì sai, mẹ sẽ bắt tôi đọc một cuốn sách dày cộp như một hình phạt. Tôi nghĩ hình phạt đó trở thành món quà tuyệt vời nhất, giúp tôi có thể viết lời bài hát như bây giờ. Tôi biết ơn mẹ mình rất nhiều”.

Những đứa trẻ đọc sách theo cách trừng phạt đều tiếp thu một cách tích cực?