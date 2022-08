Hình ảnh xinh đẹp sau 14 năm của cô bé nhỏ nhất thế giới khi sinh ra chỉ 260 gam

Khi chia sẻ về tình trạng sinh non, bác sĩ Taylor nói rằng thời gian sinh thường của thai nhi là từ 37 - 42 tuần, thời gian dự kiến sinh từ tuần thứ 40.

Tuy nhiên, do tình trạng thể chất của người mẹ mà thời gian phát triển của thai nhi sẽ khác nhau. Nếu một đứa bé sinh ra quá sớm hoặc quá muộn, sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Ngoài những lý do bệnh lý, hầu hết các trường hợp sinh non đều do lối sống của người mẹ.

Do đó, trong khi mang thai, người mẹ đặc biệt cần phải chú ý đến thói quen xấu để tránh những tình huống không mong muốn xảy ra với con mình.

Hạ Thảo