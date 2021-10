Hình ảnh trẻ trung khác xa trên phim của cô Hoan '11 tháng 5 ngày'

Anh Thơ là diễn viên tài năng của Nhà hát Tuổi trẻ. Chị nhận được tình cảm của khán giả qua các phim như Bà nội không ăn pizza, Cả một đời ân oán, Nhà trọ Balanha. Về hôn nhân, Anh Thơ kết hôn với ông xã làm kỹ sư và có hai con một trai, một gái. Chị tiết lộ, ông xã là người lo liệu phần nhiều về kinh tế trong gia đình, thấu hiểu công việc của chị nên nữ diễn viên rất yên tâm làm nghề.

Anh Thơ trong phim '11 tháng 5 ngày'

Your browser does not support the video tag.

Phương Linh

Ảnh: FBNV