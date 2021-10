Hình ảnh tình tứ của Song Hye Kyo và bạn diễn kém 11 tuổi

Now, We Are Breaking Up đánh dấu sự trở lại với diễn xuất của Song Hye Kyo sau 2 năm từ vụ ly hôn ồn ào với Song Joong Ki. Trong phim, nữ diễn viên sẽ vào vai Ha Young Eun, người quản lý đội thiết kế của một thương hiệu thời trang lớn, là người chuyên nghiệp trong cả công việc và tình yêu. Lần đầu sắm vai rưởng nhóm thiết kế, Song Hye Kyo cũng đầu tư nghiêm túc cho diện mạo của mình thêm phần trẻ trung, sành điệu hơn. Phim sẽ lên sóng từ 12/11 tới.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ghi dấu ấn trong của showbiz Hàn với loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời... Ngoài ra, cô còn được chú ý bởi mối tình chóng vánh với Song Joong Ki, cũng bạn diễn của Song Hye Kyo trong phim Hậu duệ mặt trời.

Bạn diễn của Song Hye Kyo là Jang Ji Yong, sinh năm 1992, là người mẫu, diễn viên. Tham gia đóng phim từ năm 2014, anh ghi dấu ấn với một số phim như Chỉ có thể là yêu, Anh chàng hàng xóm, Phẩm chất quý cô, Bạn cùng phòng tôi là Gumiho...

Trailer 'Now, We Are Breaking Up'

Phương Linh