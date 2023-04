Hình ảnh lễ chào cờ ở đảo Trường Sa

Nhìn nhận về tình hình Biển Đông trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn gia tăng, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng, nếu không có được cơ chế quản trị rủi ro thì những “cơn sóng ngầm” lúc nào cũng có thể xảy ra, nảy sinh nguy cơ đối với hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải.