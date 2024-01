Hình ảnh Jennie trong show Lee Hyori khiến fan chao đảo

Mảnh ghép xinh đẹp của nhóm BlackPink là Jennie khiến mạng xã hội chao đảo bởi những hình ảnh mới nhất. Mỹ nhân 9X là khách mời đầu tiên, đánh dấu sự trở lại của show The Season - Red Carpet's Lee Hyori.

Thảm Đỏ Của Lee Hyori vốn là talk show nổi tiếng được sự dẫn dắt của "nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn". Jennie thực sự đốn tim hàng triệu khán giả trong outfit là chiếc đầm trắng ôm sát cơ thể với đường cut out nóng bỏng, phô diễn vẻ đẹp nữ tính với màn trình diễn ca khúc You & Me.