Hình ảnh động vật nổi bật: Vẻ đẹp của loài cá được ví như "rồng thần"

Bộ phim "Hướng gió mà đi" (Flight to you) do Trung Quốc sản xuất xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. Bộ phim được chiếu trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix Việt Nam, FPT Play ( hiện nền tảng này đã che mờ hình ảnh đường lưỡi bò). PGS.TS. Bùi Hoài Sơn nhận định điều này ảnh hưởng đến an ninh văn hóa, an ninh quốc gia.