Hình ảnh bất ngờ tại Công ty vàng SJC khi giá vàng miếng lao dốc

Lượng khách đến Công ty vàng SJC vắng vẻ, đặc biệt khách có thể mua từ vài lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn 99,99… Trưa 11-11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng SJC niêm yết mua vào 81,9 triệu đồng/lượng, bán ra 85,4 triệu đồng/lượng, giảm thêm 100.000 đồng/lượng so với buổi sáng và giảm tổng cộng 400.000 đồng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn 99,99 và vàng trang sức các loại được giao dịch quanh 81,9 triệu đồng/lượng mua vào, 84,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng nay. Khách có thể mua vàng miếng SJC từ vài lượng trở lên Như vậy, cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều tiếp tục đi xuống, chiều mua vào rớt khỏi mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới đi xuống. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tiếp tục lao dốc về 2.670 USD/ounce, mất tổng cộng 15 USD/ounce so với phiên trước. Vắng khách giao dịch tại Công ty SJC sáng nay Một diễn biến đáng chú ý trên thị trường vàng miếng và vàng nhẫn các loại được phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận ngày 11-11 tại Công ty vàng SJC (trụ sở chính ở quận 3, TP HCM) là lượng khách đến giao dịch vắng vẻ. Ở khu vực để xe, khu vực giao dịch vàng nhẫn, vàng miếng SJC và vàng trang sức đều thưa thớt khách. Chỉ có khoảng chục lượt khách ngồi chờ tới lượt mua – bán vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn 99,99, vàng trang sức các loại. Đáng chú ý, thay vì phải đăng ký trực tuyến để mua vàng miếng SJC như những ngày trước, sáng nay, nhân viên giao dịch công ty SJC cho biết khách có thể "mua đến khi nào hết tiền thì thôi". Khách có nhu cầu sẽ bấm số để mua hoặc bán vàng, ngồi chờ tới lượt giao dịch, rất nhanh chóng. Khung cảnh này khác xa so với tình trạng xếp hàng chờ giao dịch vàng cũng tại công ty này vào tuần trước Anh Hoàng (ngụ quận 3, TP HCM) cho biết anh chờ mua 2 chỉ vàng miếng SJC. Mỗi tháng anh đều tiết kiệm mua 2 chỉ vàng, từ lúc giá vàng khoảng 70 triệu đồng/lượng tới nay. Tương tự, chị Ngọc và người thân (ngụ quận Bình Thạnh) cũng đang kiểm đếm tiền để mua 7 lượng vàng miếng SJC. Chị cho biết mua để dành nên không quá quan tâm tới giá biến động vài trăm ngàn đồng/ngày. Chị cũng bày tỏ khá bất ngờ khi biết không cần đăng ký online mà vẫn có thể mua được nhiều vàng miếng SJC như vậy. Đối với vàng nhẫn 99,99, nhân viên giao dịch của công ty SJC cho hay hôm nay (11-11), khách sẽ được mua tối đa 5 lượng vàng nhẫn SJC. "Vài ngày trước, khách có thể mua tối đa 10 lượng vàng nhẫn, tùy vào lượng khách bán ra nhiều hay ít, công ty sẽ bán lại cho khách khác có nhu cầu" - nhân viên này giải thích. Khu vực chờ giao dịch vàng nhẫn tại công ty SJC cũng thưa vắng, đặc biệt, hôm nay khách có thể mua vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn từ vài lượng trở lên, có khách mua tới 7 lượng vàng SJC