Hình ảnh Anh Tú xuất hiện ở sự kiện khiến fan thở dài tiếc nuối

Mới đây, Anh Tú xuất hiện ở một sự kiện ra mắt phim cùng Mạc Văn Khoa, Cát Tường và ngay lập tức chiếm spotlight vì vẻ ngoài điển trai, lãng tử.

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh Anh Tú tại sự kiện qua cam thường như lãng tử Hong Kong với sơ mi lụa quên cài cúc mix cùng khăn, quần loose-fit cùng giày tây retro, kính đen như một City Boy Hong Kong những thập niên 80-90.