Hình ảnh an ninh dày đặc ở thủ đô Ấn Độ trước thềm Hội nghị G20

Tờ Thời báo Ấn Độ cho hay, lệnh hạn chế phương tiện đi lại trong khu vực trung tâm thủ đô New Delhi đã có hiệu lực từ 5h sáng ngày 8/9 (giờ địa phương), và sẽ kéo dài đến 24h đêm 10/9.

Tuy nhiên, người dân sinh sống trong khu vực trung tâm New Delhi vẫn được tự do đi lại sau khi xuất trình giấy tờ hợp lệ cho các cơ quan an ninh địa phương.