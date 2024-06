HIEUTHUHAI từng rap 'không cần đọc toàn đồ hiệu rồi mua đồ fake về đâu', Thành Draw cũng 'diss' 16 Typh dùng đồ giả!

HIEUTHUHAI khi ấy tung ca khúc không ai để ý về việc anh nhắm vào ai, nhưng khán giả hiện tại khi nghe lại thấy điểm trùng hợp với lời rap Thành Draw.

Hiện tại, dù không liên quan đến cuộc "battle" giữa Thành Draw và 16Typh, nhưng bài rap của HIEUTHUHAI lại viral hơn cả. Khán giả đùa vui rằng, nếu HIEUTHUHAI cũng "lên nhạc" thì chắc cuộc "đại chiến" này sẽ còn hấp dẫn hơn gấp bội!



HIEUTHUHAI - Giờ Thì Ai Cười

Theo Người đưa tin