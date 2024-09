Hieuthuhai: Từ sinh viên kinh tế, 'gen Z toàn năng' tới Quán quân 'Anh trai say hi'

Với ngoại hình điển trai, tính cách vui vẻ và lối giao tiếp hài hước, Hieuthuhai được xem là một trong những rapper gen Z được yêu thích nhất hiện nay. Anh vừa xuất sắc giành Quán quân "Anh trai say hi" mùa đầu tiên. Hieuthuhai xuất sắc giành Quán quân "Anh trai say hi" Hieuthuhai đã trở thành Quán quân "Anh trai say hi"mùa đầu tiên sau đêm chung kết diễn ra vào tối 14/9 tại TP.HCM. Kết quả này không quá khó đoán. Rapper nhận về hơn 1,6 triệu lượt bình chọn từ khán giả trên cả nước, gấp đôi Á quân Rhyder và cách biệt đối với dàn anh trai trong top 5 như Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Isaac. Hieuthuhai khá xúc động khi nhận giải, nam rapper nói: "5 người ở đây, ai cũng xứng đáng. Tôi nghĩ với chương trình này không cần có Quán quân, tôi muốn dành giải thưởng này cho cả 30 anh trai". Khi được trao giải Đội trưởng được yêu thích nhất, Hieuthuhai cũng nói tương tự.

Hieuthuhai trở thành Quán quân "Anh trai say hi" mùa đầu tiên. Sau đêm chung kết "Anh trai say hi", kết quả chung cuộc gây bàn tán trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho rằng Rhyder xứng đáng trở thành quán quân hơn Hieuthuhai vì sự toàn năng, phong độ ổn định. Ở chặng cuối, Rhyder tỏa sáng trong tiết mục solo. Trước chung kết cũng có nhiều người dự đoán, Rhyder có thể vượt Hieuthuhai trở thành quán quân "Anh trai say hi". Dù vậy, Hieuthuhai cũng là gương mặt thể hiện xuất sắc xuyên suốt chương trình. Anh nằm trong top 4 người có điểm cao nhất ở livestage 4, từ đó trở thành đội trưởng vòng chung kết. Dù mới tham gia showbiz hơn 4 năm và thiếu kinh nghiệm so với các "anh trai" khác, Hieuthuhai được đánh giá cao về khả năng âm nhạc, có tư duy lãnh đạo và tinh thần đồng đội.

Hieuthuhai thể hiện xuất sắc xuyên suốt chương trình. Với vai trò đội trưởng, anh cùng nhóm Love sand giành hạng nhất ở tập 5 và tiếp tục chiến thắng cùng đội Kim phút kim giờ trong tập 11. Tiết mục này gây "sốt" trên các bảng xếp hạng âm nhạc, đạt hơn 7 triệu lượt xem và đứng top 3 Âm nhạc thịnh hành trên YouTube, sau khi lên top 6 chỉ một ngày sau phát hành. Tiết mục cá nhân "Quay đi quay lại" của Hieuthuhai tại chung kết 1, dù được sáng tác trong thời gian ngắn, hiện đứng top 6 mục Âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Phần thi "Ngáo ngơ" của nhóm Hieuthuhai cùng Anh Tú Atus, Erik, Jsol và Orange ở tập 7 cũng thu hút gần 20 triệu lượt xem và hàng triệu người sử dụng âm thanh trên TikTok. Phần thi cũng đem về cho nhóm của Hieuthuhai giải thưởng Nhóm trình diễn sáng tạo nhất, được trao trong đêm chung kết. Từ đầu chương trình, Hieuthuhai luôn có mặt trong top 10 bình chọn cá nhân. Cùng nhiều sản phẩm âm nhạc thành công trước đó, hơn 30 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và lượng fan đông đảo, Hieuthuhai luôn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Quán quân.

Hieuthuhai - Đội trưởng được yêu thích nhất. Trong đêm Chung kết, Hieuthuhai nhận 20 trên 30 phiếu bầu từ các "anh trai" và giành giải thưởng Đội trưởng được yêu thích nhất - The best leader. Nam rapper quyên góp toàn bộ giải thưởng 200 triệu đồng cho đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Hieuthuhai - rapper có sức ảnh hưởng lớn Hieuthuhai tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, từng là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 2020, anh gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình "King of rap" mùa đầu tiên. Tại chương trình này, Hieuthuhai dừng chân ở top 8 chung cuộc và thắng giải Thí sinh được yêu thích nhất. Sau cuộc thi, anh liên tục cho ra đời nhiều bản hit như: "Vệ tinh", "Ngủ một mình"... được đông đảo khán giả đón nhận, yêu mến.

Hieuthuhai mê hip hop từ thời đi học. Anh cho biết thời đi học, trong lớp có hai người tên là Hiếu, anh học kém hơn bạn còn lại nên tự gọi mình là "Hiếu thứ hai". Rapper sau đó lấy tên này làm nghệ danh. Hieuthuhai mê hip hop từ thời đi học. Năm 2018, anh cùng HurryKng và Manbo thành lập nhóm Gerdnang. Từ năm 2022, nhóm có thêm Negav và REX. Hai năm sau, khi đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Hieuthuhai tham gia "King of Rap", được chú ý với biệt danh "rapper hot boy". Chung kết, anh vào top 8, giành giải Thí sinh được yêu thích nhất. Ca sĩ từng nói anh thuộc típ "trai ngoan", ít đi quán bar, sống khép kín. So với nhiều rapper, gu mặc của anh cũng khá hiền. Bởi thế, thời điểm Hieuthuhai được công bố là thành viên của chương trình "2 ngày 1 đêm" mùa đầu tiên, nhiều khán giả cho rằng anh "nhạt", không phù hợp với chương trình truyền hình thực tế và khó theo kịp các nghệ sĩ hài hước như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy... Thế nhưng, sau "2 ngày 1 đêm", tên tuổi của Hieuthuhai bỗng trở nên bùng nổ. Anh được chú ý vì những màn tương tác duyên dáng cũng như vẻ điển trai "thách thức" những điều kiện, hoàn cảnh éo le của chương trình.

Hieuthuhai tham gia nhiều gameshow, nhiều lần được mời làm mẫu thời trang. Sau đó, Hieuthuhai liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình, gameshow ăn khách. Không chỉ vậy, anh còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và nhận về nhiều lời khen ngợi với vai diễn trong phim "Chủ tịch giao hàng". Cao 1,77 m, rapper nhiều lần được mời làm mẫu thời trang. Thu hút nhiều fan nữ nhờ ngoại hình nhưng anh từng tự nhận vẻ ngoài của mình chỉ ở mức ưa nhìn. Hieuthuhai hiện được xem là một trong những "gen Z toàn năng", có sức ảnh hưởng lớn với khán giả. Theo Sức Khỏe Và Đời Sống