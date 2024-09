Hieuthuhai, Rhyder: Ai sẽ là quán quân 'Anh trai say hi'?

Trước thềm kết thúc chương trình "Anh trai say hi", với vòng chung kết 2 vào thứ Bảy, khán giả đang đưa ra dự đoán quán quân, cũng như 5 cái tên sẽ được lập thành nhóm nhạc. Trong số những gương mặt nổi bật, Hieuthuhai, Rhyder được đặc biệt chú ý. Isaac, Quang Hùng MasterD và Negav cũng là các "anh trai" tiềm năng có thể sẽ lội ngược dòng làm nên điều bất ngờ. Rapper Hieuthuhai thể hiện xuất sắc xuyên suốt chương trình, nằm trong top 4 người có điểm cao nhất ở livestage 4, từ đó trở thành đội trưởng vòng chung kết. Dù mới tham gia showbiz hơn 4 năm và thiếu kinh nghiệm so với các "anh trai" khác, Hieuthuhai được đánh giá cao về khả năng âm nhạc, có tư duy lãnh đạo và tinh thần đồng đội. Với vai trò đội trưởng, anh cùng nhóm Love sand giành hạng nhất ở tập 5 và tiếp tục chiến thắng cùng đội Kim phút kim giờ trong tập 11. Tiết mục này gây "sốt" trên các bảng xếp hạng âm nhạc, đạt hơn 7 triệu lượt xem và đứng top 3 Âm nhạc thịnh hành trên YouTube, sau khi lên top 6 chỉ một ngày sau phát hành. Hai video liên quan cũng đang ở top 13 và 23.

Hieuthuhai tại chung kết 1. Tiết mục cá nhân Quay đi quay lại của Hieuthuhai tại chung kết 1, dù được sáng tác trong thời gian ngắn, hiện đứng top 6 mục Âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Phần thi Ngáo ngơ của nhóm Hieuthuhai cùng Anh Tú Atus, Erik, Jsol và Orange ở tập 7 cũng thu hút gần 20 triệu lượt xem và hàng triệu người sử dụng âm thanh trên TikTok. Theo thống kê của Socialite, tính đến ngày 11/9, Hieuthuhai đứng thứ 2 trong top 10 anh trai được chú ý nhất tuần của Anh trai say hi. Từ đầu chương trình, anh luôn có mặt trong top 10 bình chọn cá nhân. Cùng nhiều sản phẩm âm nhạc thành công trước đó, hơn 30 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và lượng fan đông đảo, Hieuthuhai hiện là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị quán quân.

Hieuthuhai khắc phục điểm yếu vũ đạo khi tham gia chương trình. Rhyder không kém cạnh khi liên tục góp mặt trong các tiết mục lọt top Âm nhạc thịnh hành của YouTubenhư Bảnh, No far no star, Hào quang, I’m thinking about you, Anh biết rồi. Là một trong những "anh trai" nhỏ tuổi nhất chương trình, Rhyder được đánh giá cao nhờ sự đa tài và chuyên môn âm nhạc tốt. Trong phần thi cá nhân Anh biết rồi tại chung kết 1, nam nghệ sĩ đã gây ấn tượng mạnh khi sản xuất nhạc trực tiếp trên sân khấu bằng kỹ thuật looping, đồng thời thể hiện khả năng hát, rap và chơi nhạc cụ.

Rhyder tại chung kết 1. Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 Rhyder đã giành hạng nhất ở tập 2 cùng nhóm No Far No Star và đạt điểm cao nhất ở lượt thi thứ 2 tại tập 5 với đội Hào Quang. Tiết mục Hào quang gây bùng nổ khi nhanh chóng vươn lên top 1 Âm nhạc thịnh hành sau khi phát sóng. Trước đó, ca khúc này được coi là "bài toán khó" nhưng Rhyder đã xử lý tốt, viết lại lời dựa trên cảm hứng từ câu chuyện của chính mình. Hiện tại, phần thi cá nhân Anh biết rồi của Rhyder tại chung kết 1 đang đứng top 2, trong khi tiết mục Chân thành ở tập 10 biểu diễn cùng Wean, Ali Hoàng Dương, Captain và Quang Hùng MasterD đạt top 8. Ca khúc Chân thành cũng vừa được biểu diễn tại bán kết Miss Universe Vietnam 2024. Rhyder chỉ đứng sau Hieuthuhai hai hạng trong top 10 "Anh trai say hi" được chú ý nhất tuần qua.

Rhyder được nhận xét là một trong các "anh trai" đa tài nhất chương trình. Quang Hùng MasterD gây bất ngờ khi liên tục vươn lên vị trí cao trong bảng xếp hạng cá nhân, từ thứ hạng thấp ban đầu. Với lượng fan Thái Lan đông đảo, từng được coi là "con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế", anh dần nhận thêm sự ủng hộ từ khán giả Việt. Sở hữu khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, tư duy và chất giọng độc đáo, Quang Hùng MasterD là một ẩn số thú vị trong cuộc đua quán quân.

Quang Hùng MasterD ở chung kết 1. Quang Hùng MasterD góp công lớn trong tiết mục Catch me if you can ở tập 4, giúp ca khúc tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, đặc biệt nhờ đoạn đếm số bằng tiếng Thái của anh. Dù không đạt thứ hạng cao tại chương trình, bài hát dẫn đầu mục Âm nhạc thịnh hành trên YouTube sau 5 ngày ra mắt, soán ngôi Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng M-TP thời điểm đó và trụ vững nhiều tuần liền, đồng thời trở thành xu hướng trên TikTok. Tiết mục cá nhân Trói em lại tại chung kết 1 của Quang Hùng MasterD hiện đứng top 4 thịnh hành. Ca khúc mang màu sắc riêng biệt, với phần lời cá tính, khác hẳn hình tượng "vô tri" và hài hước thường thấy của anh trong chương trình. Trói em lại trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội, giúp anh vượt qua Hieuthuhai để dẫn đầu bảng xếp hạng các "anh trai" được chú ý nhất tuần qua. Anh được nhận định sẽ giữ một suất trong nhóm nhạc Anh trai say hi.

Quang Hùng MasterD liên tục bứt phá, được chú ý nhiều hơn. Hai "anh trai" tiềm năng khác, được nhiều người dự đoán sẽ là thành phần của nhóm nhạc Anh trai say hi là Isaac và Negav. Cả hai góp mặt trong tiết mục "gây sốt" Kim phút kim giờ cùng Hieuthuhai, Hurrykng, Pháp Kiều. "Anh cả" Isaac với kinh nghiệm nghệ thuật dày dặn, được các thí sinh khác nể trọng. Tuy nhiên, thứ hạng cá nhân của cựu thành viên 365daband giảm dần qua các vòng, từ hạng 3 ở livestage 1 xuống hạng 10 ở tứ kết. Dù sở hữu ngoại hình, giọng hát và vũ đạo tốt, Isaac bị đánh giá là nhạt nhòa khi mang phong cách an toàn, thậm chí vướng ồn ào vì phát ngôn không tinh tế, gây mất lòng đàn em Hurrykng ở một vòng chọn đội. Dù làm tốt vai trò trưởng nhóm, Isaac vẫn bị cho là không giúp tiết mục của đội tạo bứt phá. Theo chia sẻ của Negav, những lời chê bai liên tiếp khiến Isaac dần khép mình hơn, không còn vui vẻ như ở đầu chương trình.

Hành trình tại "Anh trai say hi" không thuận lợi với Isaac. Tài năng và sự chuyên nghiệp, cống hiến của Isaac tại Anh trai say hi khó có thể phủ nhận. Anh có đủ yếu tố mà một nhóm nhạc cần, luôn hết mình hỗ trợ đồng đội. Từ đầu chương trình, nam ca sĩ đã sụt hơn 5kg vì cường độ tập luyện cao. Tại tập 13, Isaac chia sẻ rằng dù có sụt thêm 5kg nữa, anh vẫn thấy xứng đáng vì Anh trai say hi là khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp, giúp anh sống lại tuổi thanh xuân. Chia sẻ này khiến Trấn Thành xúc động bật khóc. Dù không quá nổi bật như các gương mặt trẻ, Isaac vẫn luôn thu hút sự chú ý nhờ lượng fan đông đảo, chiếm hạng 3 trong top 10 anh trai được chú ý tuần qua.

Isaac diễn với lửa trong tiết mục "Hít drama". Không nổi bật bằng các đối thủ khác từ đầu Anh trai say hi, Negav ngày càng thu hút sự chú ý qua từng tập với sự lém lỉnh, hài hước, cũng như góp mặt ở nhiều tiết mục nổi trội. Negav là đội trưởng, góp công lớn cho độ lan toả của tiết mục Catch me if you can ở tập 4 và là một phần của tiết mục Kim phút kim giờ. Phần trình diễn Chàng khờ thuỷ cung tại chung kết 1 của Negav, với sự hỗ trợ của Grey D, đang đứng ở top 12 mục Âm nhạc thịnh hành của YouTube. Với sự tiến bộ rõ rệt qua từng tập, Negav dần khẳng định vị trí của mình trong cuộc đua của 16 "anh trai" tại chung kết.

Negav tại chung kết 1. Anh Tú Atus, Anh Tú, Đức Phúc, Erik và Quân A.P cũng là những gương mặt có khả năng sở hữu một vị trí trong nhóm nhạc Anh trai say hi, nhờ lượng fan đông đảo, kỹ năng âm nhạc và trình diễn tốt. Những cái tên còn lại như Hurrykng, Pháp Kiều, Captain, Song Luân, Dương Domic, Jsol được đánh giá tích cực và kỳ vọng sẽ bứt phá ở vòng thi cuối cùng. Từ việc dựa vào khán giả trường quay ở các vòng trước, Anh trai say hi dần thay đổi cách thức bình chọn ở những tập cuối, sử dụng phiếu bầu của 500 khán giả hoàn toàn trung lập. Tại đêm chung kết 2, quán quân và nhóm nhạc cuối cùng sẽ được xác định, dựa trên kết quả của 3 đợt bình chọn trực tuyến. Trước đó, 2 đợt bình chọn trực tuyến đã diễn ra, chia thành 2 đợt trình diễn tại chung kết 1 của 16 “anh trai”. Đợt bình chọn trực tuyến cuối cùng hiện đang diễn ra, từ 20h30 ngày 10/9 tới 22h ngày 14/9 - tức đêm chung kết 2. Theo VietNamNet