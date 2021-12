Hiệu trưởng trường Khánh Vân làm rõ tin đồn hoa hậu đánh bạn

Đây cũng là khoảng thời gian Khánh Vân theo học tại ngôi trường này. Thầy Thái Văn Châu cũng cho biết, trường được lắp đặt camera 24/24 nên không thể xảy ra sự việc học sinh đánh nhau mà thầy cô không biết.

Clip: Thầy giáo lên tiếng làm rõ vụ Khánh Vân bị tố đánh nhau