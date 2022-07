Hiệu trưởng bị bắt, Trường Trung cấp Đông Á bị đình chỉ tuyển sinh

Trường bị đình chỉ hoạt động đến ngày 24/7/2022. Nếu đến thời điểm này, Trường Trung cấp Đông Á không bổ sung đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định thì phải dừng hoạt động.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phạm Minh Trí, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đông Á để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác", quy định tại khoản 2 điều 359 Bộ luật Hình sự.