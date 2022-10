Hiếu PC kể về nghề an ninh mạng, những cuốn nhật ký viết trong nhà tù Mỹ

Công việc an ninh mạng cũng không chỉ ngồi một chỗ. Ở đâu có máy tính là có thể làm được việc. Nếu ở đó không có wifi thì vẫn có thể sử dụng 4G. Chuyên gia an ninh mạng luôn tìm ra cách để giải quyết vấn đề thôi.

- Công nghệ cập nhật hàng ngày, hàng giờ, tất cả các vụ hack đều liên quan tới công nghệ, kỹ thuật hack lại liên tục thay đổi, thành ra chúng tôi luôn phải cập nhật tin tức thông qua các nền tảng trên mạng xã hội như Twitter, Telegram, Linkedin… để nắm bắt tình hình an ninh mạng, đồng thời củng cố kiến thức.

Công nghệ thay đổi mỗi ngày, chuyên gia an ninh mạng có phải học nhiều không?

Tuy nhiên, ở Việt Nam, số người nhận được mức trả thưởng lớn chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là những chuyên gia hàng đầu, có uy tín trên môi trường an ninh mạng.

- Chính xác là vậy. Các chuyên viên an ninh mạng có thể tìm những lỗ hổng bảo mật có thể kiếm được 10.000-20.000 USD/tháng.

Các con số trên có phải chỉ là mức lương cứng, còn chuyên gia an ninh mạng thì còn có mức "kiếm trong, kiếm ngoài" mà người khác không biết?

- Tại Việt Nam, thông thường chuyên gia an ninh mạng có lương 10-40 triệu đồng/tháng. Còn người mới ra trường thì khoảng 10-20 triệu đồng. Với người có kinh nghiệm 3-5 năm, mức lương sẽ từ 3.000 USD/tháng (tương đương hơn 71 triệu đồng). Những người có mức lương cao thường làm an ninh mạng trong lĩnh vực tài chính, quản lý rủi ro nguy cơ an ninh mạng, đưa ra quy trình xử lý sự cố…

Nhắc đến an ninh mạng, người ta thường có cảm giác mơ hồ bởi nó có tính bảo mật cao, nhưng thực tế đây là ngành rất rộng. Nó là mảng nhỏ của ngành công nghệ thông tin, nhưng trong ngành cũng có nhiều ngạch nhỏ. Cụ thể, có thể nghiên cứu, tìm kiếm lỗ hổng bảo mật, điều tra số, bảo vệ hệ thống mạng lưới, cảnh báo lỗ hổng bảo mật…

- An ninh mạng đúng là ngành "hot" trong mảng công nghệ thông tin, được nhiều bạn trẻ quan tâm và các tổ chức, công ty, tập đoàn Việt Nam cũng như thế giới quan tâm.

An ninh mạng hiện có phải nghề "hot"? Anh có thể bật mí làm chuyên gia an ninh mạng cụ thể là làm gì?

Hiếu PC đang hoàn thiện cuốn sách tập hợp những trang nhật ký về những ngày ở Mỹ - thứ nhắc anh bắt đầu lại để trở thành một chuyên gia chứ không phải tội phạm mạng. Trong cuộc trò chuyện với Dân trí, Hiếu PC lần đầu chia sẻ những câu chuyện xoay quanh ngành an ninh mạng.

Chính quyền Mỹ từng miêu tả Hiếu PC là "một trong những tên trộm khét tiếng nhất từng được ân xá trong nhà tù liên bang". Làm về an ninh mạng, thường xuyên phải xử lý dữ liệu nhạy cảm và nhiều lần đứng trước cám dỗ, Hiếu PC nghĩ về ngày tháng ở tù và kiên định trên hành trình trở thành chuyên gia an ninh mạng, giúp đỡ cộng đồng.

Như anh nói lừa đảo trên mạng diễn ra hàng ngày, cũng không ai đoán định được ngày mai sẽ xảy ra vụ việc, đây là nghề không KPI?

- Đúng vậy, việc làm, học được cân bằng và thực hiện mỗi ngày. Không có hệ thống nào là an toàn. Chúng tôi làm việc mỗi ngày và đặt mục tiêu đơn giản là giúp xã hội được nhiều nhất có thể.

An ninh mạng là nghề đôi khi phải nghĩ về cộng đồng nhiều hơn là cá nhân, có khi nào anh làm mất đi sự gắn kết của mình với mọi người xung quanh không?

- Cũng không hẳn đâu. Thật ra tôi thấy nhờ nghề mình gắn kết với mọi người nhiều hơn. Những thông tin nhạy cảm mình vẫn giữ, còn những ai cần giúp mình luôn sẵn sàng tạo sự liên kết với họ. Nhiều người không rành về công nghệ, đặc biệt là người lớn tuổi, giúp họ là cơ hội kết nối.

Làm việc tại Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia cũng có nhiều "phi vụ" thú vị, nhưng do tính chất công việc nên hiện không thể chia sẻ thêm.

Xét theo nhóm ngành, theo anh, đâu là nhóm nhận nhiều phản ánh về lỗ hổng bảo mật nhất? Trước đây, anh từng chia sẻ với Dân trí việc nhận hàng chục email phản ánh về việc lừa giả mạo ngân hàng mỗi ngày.

- Ngân hàng, tổ chức tài chính là những ngành thường xuyên bị tin tặc tấn công nhất, không chỉ thẳng trực tiếp mà còn theo hướng đối tượng là khách hàng. Họ tạo ra nhiều cách để đánh cắp thông tin, tài khoản.

Thực tế các ngân hàng tại Việt Nam có mức bảo mật tốt, đầu tư chuyên nghiệp theo mô hình của nước ngoài, đặc biệt là những ngân hàng quan tâm đến chuyển đổi số. Họ cũng có hệ thống phòng thủ an ninh mạng, phòng giám sát an ninh mạng và có cả đội ngũ chuyên gia về điều tra số và nghiên cứu lỗ hổng bảo mật.

Nhưng dù đầu tư lớn đến đâu thì luôn có sơ hở. Tin tặc thì không bỏ sót một ai.

Còn các doanh nghiệp nói chung thì sao?

- Tùy theo độ lớn của doanh nghiệp, thường doanh nghiệp có nguồn dữ liệu lớn về khách hàng sẽ đầu tư về công nghệ và an ninh mạng nhiều. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam chưa để tâm mấy, họ vẫn đánh giá thấp việc bảo vệ và phòng thủ hệ thống.

Khảo sát của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam với 147 đơn vị, doanh nghiệp trong năm 2022 cho thấy có 65% tổ chức có tỷ lệ kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin dưới 5% trên tổng nguồn vốn đầu tư cho công nghệ thông tin. Theo anh, mức đầu tư này đã đủ để an toàn chưa?

Một doanh nghiệp lớn nên đầu tư nhiều hơn vào công nghệ, mức 5% theo tôi còn ít. Tập đoàn lớn nên đầu tư vào công nghệ và an ninh mạng từ 10-15% tổng vốn đầu tư.

Không phải cứ doanh nghiệp có nhiều tiền là phòng tránh được rủi ro an ninh mạng?

- Chính xác. Không có doanh nghiệp nào có thể bảo vệ hệ thống an toàn 100%. Họ phải đầu tư nhiều thứ, từ con người cho tới hệ thống công nghệ, chưa kể phải thường xuyên đánh giá lại hệ thống.

Những lỗ hổng luôn tồn tại. Hôm nay mọi thứ an toàn không có nghĩa ngày mai vẫn vậy. Việc đầu tư cũng không chỉ về tiền bạc mà còn về kiến thức cho nhân sự để biết tình hình về an ninh mạng nào họ cần tránh. Chính những nhân sự không phải chuyên gia an ninh mạng cũng nên thường xuyên học hỏi việc bảo vệ chính công ty mình.

Con người và công nghệ, theo anh, yếu tố nào quan trọng hơn?

- Con người. Con người sinh ra công nghệ, cho nên một tập đoàn lớn đầu tư vào công nghệ giỏi, bảo mật tốt nhưng để lợi dụng vào yếu tố lỏng lẻo từ con người thì có thể bị hack qua đường đó. Gần đây, hệ thống của Uber đã bị tin tặc tấn công, một phần cũng là do các nhân viên chủ quan trong tình huống bị tấn công dù bản thân tập đoàn rất ổn về mặt công nghệ.