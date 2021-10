Hiểu lầm lớn nhất của các bà bầu về việc khám thai, tránh được điều này, thai nhi sẽ phát triển khỏe mạnh hơn

Do đó, phụ nữ mang thai cần rút kinh nghiệm, không nên lạm dụng việc khám thai nếu không có bất thường gì lớn xảy ra, thay vào đó chỉ cần tuân thủ các mốc khám thai quan trọng như dưới đây là đủ.

1. Sau khi chậm kinh 1 tuần



Đây được xem là một trong các mốc khám thai quan trọng mà mẹ bầu không nên bỏ qua. Nếu sau khi chậm kinh 1 tuần và đã dùng que thử thai cho kết quả 2 vạch thì tốt nhất nên đi khám thai để biết tuổi thai, để xem thai đã vào tử cung chưa.

2. Thai tuần thứ 7 hoặc 8



Lần khám thai này, bác sĩ sẽ siêu âm mẹ bầu để xác định có tim thai hay chưa, kích thước túi ối như thế nào, chiều dài phôi có phát triển tương xứng với tuổi thai không? Trong một số trường hợp nếu siêu âm 8 tuần chưa có tim thai thì rất có thể xảy ra trường hợp thai đã chết lưu và cần phải xử lý.



3. Tuần thai thứ 11 đến 13



Đây là một trong các mốc khám thai quan trọng tuyệt đối không nên bỏ qua bởi nó giúp sàng lọc dị tật bẩm sinh và đo độ mờ da gáy ở thai nhi. Thời điểm này bác sĩ sẽ tư vấn mẹ bầu làm xét nghiệm Double test để tính toán nguy cơ thai nhi mắc hội chứng Down ở giai đoạn sớm của thai kỳ. Xét nghiệm cho kết quả tốt nhất từ tuần 12 - tuần 13.



4. Tuần thai thứ 16 đến 18



Thông qua siêu âm ở mốc khám thai này bác sĩ có thể phát hiện các bất thường về hình thái của thai nhi để đưa ra biện pháp can thiệp kịp thời như: dị dạng cơ quan, hở hàm ếch, sứt môi,... Ngoài ra, mẹ bầu cũng sẽ được tư vấn làm xét nghiệm sàng lọc Triple test để dự đoán nguy cơ Down cũng như bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi.