Hiệp hội Golf Việt Nam nói gì về vụ 2 phó chủ tịch bị bắt vì đánh bạc?

Trước đó, ngày 29-3, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Anh Linh (SN 1976, Giám đốc công ty Trần Lê Gia ở TP HCM) tố về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Cùng với đó, bị can Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú cùng là Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam đều bị C02 khởi tố về tội Đánh bạc. 18 bị can khác cũng bị khởi tố về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Cùng với đó, chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 1 đối tượng.

Theo cảnh sát, đến 23 giờ 45 phút ngày 20-3, C02 đã bắt quả tang 22 người trong đó có nhiều golfer tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức Poker được thua bằng tiền (đã quy đổi thành phỉnh) tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ vật chứng tổng cộng 4.650.000 điểm phỉnh, tương đương hơn 4,6 tỉ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Trong các bị can nêu trên được xác định Linh được xác định cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc nêu. Các bị can can Nguyễn Thị Thu Kiều (SN 1994, ở TP HCM), Trần Thanh Thủy (SN 1996, quê Đồng Nai), Phan Thị Huỳnh Như (SN 1999, ở An Giang), Trần Thị Ngọc Minh (SN 1998, quê Bến Tre) được xác định đã cùng Trần Anh Linh tổ chức đánh bạc cho nhóm nêu trên.