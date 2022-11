Hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 9, lẩn trốn sang Trung Quốc suốt 10 năm

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h30’ ngày 24/5/2013, Nguyễn Văn Hưng (SN 1992), Nguyễn Văn Tiến (SN 1993), Tạ Văn Sáng (SN 1991), Trần Văn Trọng, Trương Văn Hiều, Vũ Văn Sơn đều trú tại xã Minh Lộc và Hoàng Văn Hạ (SN 1987) trú xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc rủ em H. (SN 1998, ở xã Ngư Lộc, thời điểm này H. đang học lớp 9) đi chơi và hát karaoke.



Tại đây, nhóm thanh niên này uống hết khoảng hai thùng bia lon ướp lạnh. Đến khoảng 22h30’ cùng ngày thì kết thúc.



Thanh toán tiền xong, Hiều và Sơn ra về, 6 người còn lại đi chơi tiếp.



Đến khoảng 24h cùng ngày, Hưng rủ cả hội vào nhà nghỉ tại xã Minh Lộc để thuê phòng ngủ. Tại đây bọn chúng thuê hai phòng, cho bé H. ở một phòng.



Do H. say bia nên Hưng đã rìu H. vào phòng nghỉ, sau đó ra ngoài hành lang nói chuyện với Tiến, Sáng và Hạ, còn Trọng đi về phòng để ngủ.

Các đối tượng bị TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử năm 2014. Ảnh LD

Cả nhóm đứng nói chuyện được khoảng 20 phút thì nghe tiếng H. nôn ọe ở trong phòng, Hưng vào dùng khăn lau miệng cho H., 3 người còn lại đứng quanh giường, thấy H. đã say bia nên nảy sinh ý định hiếp dâm.



Thực hiện xong hành vi thú tính, cả nhóm đi ra ngoài còn một mình H. khóc lóc trong phòng và đi tìm quần áo mặc.



Lúc này, Trần Văn Trọng đang nằm ở phòng bên cạnh nghe tiếng khóc đã đến mở cửa phòng của H. thấy em trên người không mặc gì nên đã đi tìm quần áo cho rồi nói chuyện.



Tiếp đó, khoảng 3h sáng ngày 25/5 cả nhóm lại rời nhà nghỉ và đi chơi bằng xe máy. Đến khoảng 5h sáng, cả năm đối tượng và H. đi về nhà Trọng ngủ, đến 7h sáng mới đưa H. về nhà.



Sau khi về nhà, H. đã nói chuyện với gia đình và làm đơn tố cáo tới cơ quan công an. Các đối tượng đã bị công an bắt giữ, giêng Tạ Quang Sáng đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Trước hành vi hiếp dâm trên, ngày 8/9/2014, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Hưng 16 năm tù; Tiến 16 năm tù và Hạ 13 năm tù giam, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng.



Đối với Trần Văn Trọng, trong quá trình điều tra cơ quan không khởi tố vì Trọng nằm ngủ ở phòng bên cạnh. Sau khi các đối tượng trên đã thực hiện hành vi hiếp dâm xong, Trọng sang lấy quần áo cho H. mặc do vậy cơ quan điều tra xét thấy không đủ căn cứ để khởi tố Trọng.



Riêng Tạ Văn Sáng là người hiếp cháu H. đầu tiên đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã.