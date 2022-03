‘Hiện tượng’ Nguyễn Phương Hằng là ai?

Điều đáng nói hơn, trong các buổi “tọa đàm” của bà Nguyễn Phương Hằng còn xuất hiện một số người được cho là luật sư, giảng viên trường ĐH Luật TP. HCM, chuyên gia công nghệ v..v cùng phân tích, mổ xẻ những vấn đề do bà khởi xướng nhằm ủng hộ và chứng minh việc làm của mình là “chính nghĩa”.

Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Mẫn khai nhận đã tấn công báo mạng VOV là để…ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng.

Sự công khai và táo bạo của bà Hằng càng khiến nảy sinh những hoài nghi bà “bất tử”. Nhiều trang mạng công khai cho rằng việc làm của bà “chính nghĩa nên không ai cản được”, lượng người tin bà Hằng càng nhiều.

Từ những phản ánh của báo chí và một số nhà báo, bà Hằng tiếp tục “chĩa mũi dùi” tấn công giới truyền thông. Cũng bằng ngôn từ bình dân và tung ra những thông tin mập mờ, lối bình luận phiếm chỉ, bà Hằng liên tục thách thức và tố cáo các nhà báo Nguyễn Đức Hiển (báo Pháp luật TP. HCM), Hàn Ni (báo Sài Gòn Giải Phóng) trong suốt thời gian dài. Đỉnh điểm của sự việc là tại khu du lịch Đại Nam tổ chức đua chó và lấy tên của các nhà báo, nghệ sĩ để…đặt tên cho chó.

Bà Hằng cũng từng có những phát ngôn xúc phạm tôn giáo và bị nhiều giáo dân Công giáo phản đối khi nhạo báng “Bí tích giải tội” và hình ảnh các linh mục.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị CA TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam tối 24/3.

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan đơn tố cáo của một số cá nhân với bà Hằng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết thụ lý đơn tố giác tội phạm của 5 cá nhân gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Các hành vi bà Phương Hằng bị tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Chiều ngày 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.