"Hiện tượng" cưới ồ ạt sau dịch: Nỗi niềm của những cặp dâu - rể phải hoãn đến bao nhiêu lần không nhớ nổi và loạt tiết lộ khó tin

Vì vẫn chưa hết hẳn dịch nên bên mình tuân thủ 5k, không tiếp nhiều khách ở các cửa hàng. Khó khăn hiện tại thì chủ yếu cũng vì cam kết an toàn mùa dịch, đôi khi lịch tư vấn cũng dày, khách tới không book trước thì có khả năng bên mình phải hẹn lịch khác. Còn các hợp đồng cũ cũng nhiều. Các hợp đồng mới khách tranh thủ hết dịch cưới gấp nên bên mình làm việc liên tục để đáp ứng nhu cầu khách. Các gói chụp studio khách chấp nhận chụp rất sớm hay trễ muộn bên mình đều cố gắng phục vụ và đảm bảo chất lượng đầu ra".

Clip hậu trường chụp ảnh cưới ở Hà Nội (Nguồn: Nupakachi)

Theo anh Cường, team anh sẽ tư vấn cho các cặp đôi chọn phim trường và những nơi trong Hà Nội để bảo đảm an toàn. Hơn nữa cô dâu chú rể cũng chọn trang phục tối giản, không quá cầu kì để bộ ảnh được nhanh gọn mà vẫn đẹp tự nhiên.

Đơn vị tổ chức tiệc cưới kiêm dịch vụ quay phim, chụp ảnh ở Hải Phòng: Vẫn có những khách book gói cả tỷ



Anh Huy cho biết, Hải Phòng cũng là nơi thực hiện giãn cách do dịch nhưng không khí hiện tại rất nô nức. Anh liên tục full lịch và oái oăm là khách luôn yêu cầu "phải là anh đích thân chụp".

"Các bạn trẻ cưới hỏi rất đông do các lý do về tuổi tác, trì hoãn, bầu bí... Bên mình nhận được rất nhiều đơn đặt bắt đầu từ đầu tháng 9 âm cho tới tháng 10 âm là thời điểm khá dồn dập. Về giá cả có nhiều đơn vị tăng nhẹ, thậm chí nhiều đơn vị vào các ngày đẹp giá tăng cao do nắm bắt được tâm lý các khách hàng.



Anh Huy liên tục bị quá tải vì khách book lịch kín hết



Cỗ bàn vẫn đảm bảo giãn cách theo quy định mùa dịch

Năm nay thấy số lượng ngày đẹp không dàn trải ra nhiều nên dịch vụ có những ngày bị dồn phát sinh ra nhiều bất lợi về chi phí cho các cô dâu, chú rể. 1 phần kinh tế bị bóp, 1 phần do các bạn vẫn e dè do dịch bệnh nên không dám làm to. Nhưng vẫn có những cặp chịu chơi chi con số không nhỏ dù khách mời ít, ăn cỗ cũng phải ngồi giãn cách và thực hiện 5k.

Ekip đi làm trong giai đoạn này cũng khá vất vả nhưng đều vui vì cuộc sống đã ổn định trở lại. Có những cặp đôi họ đặt từ trước khi bùng dịch 80 mâm cỗ nhưng cuối cùng giờ chỉ còn 20 mâm với tiêu chí "cưới cho xong".