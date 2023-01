Hiện tượng chưa từng có của nhạc Việt

Waiting For You thực chất không phải dự án tâm điểm cho cú chào sân của Mono. Thay vào đó, nam giọng ca chào sân bằng MV Quên Anh Đi. Giọng ca gen Z được chú ý nhờ danh xưng “Em trai Sơn Tùng”. Ê-kíp của Mono tổ chức họp báo, quảng bá rầm rộ cho MV Quên Anh Đi.

Mono khép lại một năm bùng nổ bằng việc thắng giải Nam ca sĩ được yêu thích và Gương mặt mới xuất sắc tại Làn sóng xanh 2022. Bên cạnh đó, Waiting For You của Mono vào top 10 bài hát của năm. Mono là tân binh sáng nhất của nhạc Việt trong năm 2022. Thậm chí, tính rộng xuyên suốt lịch sử thị trường, khó có tân binh thăng tiến thần tốc như giọng ca sinh năm 2000.

Mono có ưu thế rất lớn, so với những tân binh của làng nhạc, là bệ đỡ kinh tế. MV Quên Anh Đi tiêu tốn kinh phí tiền tỷ. Chiến dịch quảng bá cho MV đầu tay của Mono cũng được dự đoán tiêu tốn rất nhiều tiền để phủ sóng truyền thông và mạng xã hội. Kết quả là MVQuên Anh Đi tạo sức hút lớn ngay khi ra mắt và nhanh chóng vươn đến top thịnh hành âm nhạc.

Waiting For You chỉ được tung lên YouTube theo phiên bản Visualizer Video, như những ca khúc còn lại trong album 22. Dù vậy, ca khúc bất ngờ gây sốt, xuất phát từ điệu nhảy uốn người viral của Mono. Tiếp đó, màn live Waiting For You của Mono trên sân khấu hoa hậu gây sốt. Câu hát “ú òa” của ca khúc thịnh hành trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ hàng đầu phấn khích cover Waiting For You.

Một loạt yếu tố tạo nên sức cộng hưởng lớn, giúp Waiting For You thành hit lớn nhất của nhạc Việt ở nửa cuối năm 2022. Màn chào sân của Mono “bẻ lái” sang hướng mới, so với toan tính ban đầu ở MV Quên Anh Đi và cho ra kết quả bùng nổ.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, cát-xê của Mono đã tăng phi mã chỉ trong gần 5 tháng. Nam giọng ca từng bị chỉ trích khi hát chênh phô Quên anh đi. Sau đó, cơn sốt Waiting For You giúp Mono bùng nổ lịch trình diễn. Trên sân khấu hoa hậu, cát xê của em trai Sơn Tùng được cho là trên dưới 100 triệu đồng. Sau đó, hit Waiting For You ngày càng nổi tiếng, và cát-xê hiện tại của Mono đã không dưới 150 triệu đồng.



Trang phục, vũ đạo và thần thái của Mono giúp ca khúc Waiting For You nổi lên.