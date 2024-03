Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 5 người tử vong tại chỗ ở Tuyên Quang

Clip cứu hộ cứu nạn tại hiện trường vụ việc:

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 1h36 ngày 5/3, ô tô khách mang BKS 23F-000.XX do tài xế P.V.Q. (SN 1983, trú tại Bắc Quang, Hà Giang) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 2 (hướng Hà Giang - Tuyên Quang). Đến Km151 thì xảy ra va chạm với xe container mang biển số 15C- 075.XX do tài xế L.V.T. (SN 1985, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) kéo theo rơ mooc 15R- 008.XX, đi hướng ngược lại.