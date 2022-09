Hiện trường vụ cháy quán karaoke làm ít nhất 12 người chết ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, TP Thuận An làm ít nhất 12 người tử vong.

Khoảng 20h30 tối 6/9, đám cháy bùng phát tại quán karaoke An Phú khiến nhiều người mắc kẹt bên trong Cảnh sát PCCC nhiều giờ tiếp cận dập lửa nhưng đến sáng nay (7/9) đám cháy vẫn bốc khói đen nghi ngút Hơn 7h sáng nay, lính cứu hỏa vẫn dùng xe thang để tiếp cận đám cháy Hàng chục xe chữa cháy xếp kín trước quán karaoke bị cháy. Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra cháy nhiều khách và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy ra ngoài. Do ở tầng cao nên một số người liều mình nhảy xuống đất để thoát thân. Một số người khác ở tầng cao hơn bị mắc kẹt do khói lửa lớn Xe cứu thương cũng túc trực để chờ đưa nạn nhân xấu số đi Rất đông người dân hiếu kỳ dừng bên ngoài hiện trường vụ cháy để dõi theo vụ việc Giao thông ùn ứ kéo dài qua hiện trường vụ cháy