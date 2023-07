Hiện trường vụ cháy nhà tại Hòa Bình khiến 2 chị em tử vong

Chiều 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp cùng Cục Kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà tại Tổ 14 (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy (Ảnh: Mạnh Đức)