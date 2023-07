Hiện trường vụ cháy lớn thiêu rụi 5 con tàu tiền tỷ

Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cùng thiết bị chuyên dụng nỗ lực dập lửa (Ảnh: P. Nam).

Đến khoảng 23h ngày 28/7, lực lượng cứu hỏa đã khống chế đám cháy trên 2 tàu cá (Ảnh: Chu Minh).

Nhiều thiết bị trên tàu đã bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: Chu Minh).

Ngọn lửa thiêu rụi một tàu cá (Ảnh: P. Nam).

Phương tiện mưu sinh tiền tỷ của ngư dân chỉ còn trơ khung thép (Ảnh: Hùng Đức).

Cảng cá Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An) vừa được UBND tỉnh Nghệ An đầu tư nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2023. Sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng, cảng cá này có thể chứa 500-700 tàu cá neo đậu, trú tránh bão an toàn.