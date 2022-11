Hiền Hồ vướng scandal vẫn đắt show và sự kiện, 'thế lực' nào tiếp tay?

Chỉ một tháng sau, các tay săn ảnh ghi được hình ảnh Shia LaBeouf trên phim trường tác phẩm Megalopolis của Francis Ford Coppola, sẵn sàng cho vai diễn mới.

Có thể thấy, Shia LaBeouf đã lựa chọn kịch bản quen thuộc: Xin lỗi, rút về hậu trường, sống yên ắng một thời gian chờ tình hình lắng xuống và bất ngờ trở lại. Đây có thể coi là công thức "ăn tiền" giúp các nghệ sĩ vượt qua cơn bão scandal.



Shia LaBeouf đã có thể vượt qua "bão" scandal

Trả lời phỏng vấn CNN hồi 2021, bà Lori Levine - nhà sáng lập kiêm CEO của Flying Televion, một công ty chuyên về thúc đẩy hợp tác giữa các nhãn hàng với nghệ sĩ, quản lý tài năng, quan hệ công chúng và tư vấn thương hiệu từng chia sẻ việc trở lại làng giải trí một thời gian sau khi bị tẩy chay là việc không hề dễ dàng với các nghệ sĩ nói chung. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải điều gì bất khả thi.

"Sẽ luôn có cách để các ngôi sao gây dựng lại sự nghiệp sau khi bị tẩy chay, ít nhất là tại Mỹ. Các khán giả quốc tế dễ dàng tha thứ cho nghệ sĩ hơn nhiều. Nhưng tại Mỹ, việc cầu xin sự tha thứ từ công chúng thường là điều cần phải làm", bà Levine chia sẻ.

Vị chuyên gia cũng cho hay các nghệ sĩ có thể chuộc lại lỗi lầm nếu chấp nhận "Im ắng một thời gian, tránh xa mạng xã hội, không tham gia họp báo rồi từ từ đánh tiếng trở lại bằng cách giải thích rằng mình đã ý thức được sai lầm của bản thân và cảm thấy rất hối hận". Lời xin lỗi sẽ càng hiệu quả nếu được nhân vật nói ra trong bài phỏng vấn hay bài viết đề cập đến nhiều chủ đề gai góc với một đơn vị báo chí uy tín.

Sự ủng hộ hay tẩy chay của khán giả với người nghệ sĩ xét cho cùng vẫn là yếu tố then chốt định đoạt sự nghiệp của một ngôi sao. Ta không chỉ nói đến những thống kê như doanh số tiêu thụ album, lượng vé hòa nhạc bán ra hay tỷ lệ người xem một bộ phim. Ta đang nói đến một thứ áp lực dư luận khổng lồ, đủ sức đảo ngược những cái bắt tay hợp tác cả trong và ngoài ngành giải trí.

Hồi 2021, cả Armie Hammer và Marilyn Manson đều bị công ty quản lý sa thải ngay sau khi scandal đời tư của họ nổ ra. Làn sóng phản đối từ công chúng đã khoanh vùng Hammer và Manson thành những đối tác làm ăn đầy rủi ro của các công ty này. Và vì thế, họ bị loại khỏi cuộc chơi. Không còn sự hậu thuẫn, chống lưng của công ty quản lý, một năm vừa qua, khán giả gần như không nghe thấy thông tin gì mới từ Hammer và Manson.



Armie Hammer tưởng chừng sẽ có sự nghiệp tươi sáng sau "Call Me by Your Name". Tuy nhiên, scandal khiến anh dần biết mất khỏi làng giải trí mà không còn sự hậu thuẫn, chống lưng của bất kỳ công ty quản lý nào

Những năm trở lại đây, câu chuyện nghệ sĩ vướng scandal, nhãn hàng lập tức huỷ hợp đồng đã không còn xa lạ. Nhiều nghiên cứu xã hội học đã chỉ ra scandal đời tư của một nghệ sĩ có ảnh hưởng tiêu cực tới giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp mà anh/cô ta làm đại diện. Do đó, với các nhãn hàng, ngôi sao có thể là quả bom nổ chậm có thể làm ảnh hưởng xấu tới thương hiệu họ dày công xây dựng.

Sau hàng loạt phát ngôn thù địch và hành động gây hấn, Kanye West đã bị Adidas chấm dứt hợp tác. Mất mối làm ăn này, nam rapper chịu thiệt hại lớn về kinh tế và bị hất văng khỏi nhóm tỷ phú Mỹ.

Ngay sau vụ bê bối Astroworld, Travis Scott cũng bị nhiều nhãn hàng như Dior hay Epic Game chấm dứt hợp tác. Nếu những lời la ó từ khán giả không thể làm ảnh hưởng tới đế chế mà những ngôi sao này xây dựng, thì sự quay lưng của nhãn hàng sẽ thay họ làm công việc ấy.



Sự quay lưng của nhãn hàng tác động tiêu cực đến sự nghiệp của Kanye West