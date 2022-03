Hiền Hồ: 'Tôi không đắt show diễn nhưng đắt những show kia'

Nói về điều này, Hiền Hồ cho hay: "Em cũng đắt show mà. Không đắt show diễn nhưng em lại đắt những show kia nữa. Em để dành, không đi chơi, không cà phê gì hết. Em tiết kiệm và không có gặp chỗ đông người nhiều, không có đi chơi nhiều.

Không phải không muốn hay không có tiền mà em muốn tập trung vào âm nhạc nhiều hơn. Em muốn dành hết thời gian mình có cho âm nhạc. Nhờ đó mà em tiết kiệm được nhiều tiền hơn".

Việc trả lời cho việc "đắt show" của Hiền Hồ khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc rằng cô "không đắt show diễn nhưng đắt những show kia nữa" có ý nghĩa gì?