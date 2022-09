Hiền Hồ mất trắng hit 130 triệu view vào tay đồng nghiệp

Your browser does not support the video tag.

MV Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng - BẢO UYÊN

Rồi Người Thương Cũng Hoá Người Dưng với giai điệu nhẹ nhàng, da diết được mệnh danh là một trong những bản ballad "lụi tim" nhất nhì làng nhạc năm 2018.