Hiền Hồ luyện thanh trở lại, tái xuất sau drama 'anh em nương tựa'?

Mới đây nhất, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip của một nữ giảng viên thanh nhạc đăng tải, vì nhân vật chính trong video được nhiều người cho rằng là Hiền Hồ.

Theo đó, với giọng hát quen thuộc và mái tóc ngắn cột gọn phía sau, cái tên Hiền Hồ nhanh chóng bật ra như một trong những "ứng viên" tiềm năng cho nhân vật được che mặt bằng một quả dứa.

Đây cũng là hình tượng từng xuất hiện trong MV Cần Xa của Hiền Hồ và hoàn toàn có thể là một lựa chọn có chủ đích từ người đăng tải video. Ngoài ra, fanclub của cô cũng được gọi với biệt danh Pineapple - trái dứa.