Hiền Hồ khiến netizen 'nổi da gà' khi bắn hit của Hoài Lâm

Mới đây, trên trang cá nhân, Hiền Hồ ngồi bên cún cưng vừa đàn vừa hát, cover ca khúc Nỗi Nhớ Mang Tên Mình của Hoài Lâm gây chú ý.

Your browser does not support the video tag.

Hiền Hồ búi tóc củ tỏi ngồi hát hit Nỗi Nhớ Mang Tên Mình của Hoài Lâm.

Theo đó, nữ ca sĩ diện outfit với yếm jean trẻ trung, búi tóc củ tỏi vô cùng đáng yêu, ôm đàn guitar và hát vu vơ. Nhờ chất giọng hát trong trẻo, cao vút, màn hát live của Hiền Hồ khiến người nghe "nổi da gà".



Hiền Hồ ngồi bên cún cưng vừa đàn vừa hát khiến người nghe thích thú.