Hiền Hồ hát 'Waiting For You', cướp hay phá hit của MONO?

Tại chương trình này Hiền Hồ đã "chiếm spotlight" của chủ nhân buổi showcase khi cover bản hit của MONO - Waiting For You. Cư dân mạng lập tức đặt lên bàn cân so sánh.

Clip Hiền Hồ hát "Waiting For You" (Nguồn: Duy Anh).