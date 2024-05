Hiếm khi mới kể chuyện con gái, đại gia Đức An chỉ viết vỏn vẹn 1 câu mà nhận cơn mưa lời khen

Con hiểu chuyện vì được bố mẹ nuôi dạy khéo léo

Sau khi sinh con, Phan Như Thảo dành phần lớn thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh và không có ý định tái xuất làng giải trí. Tuy nhiên việc bếp núc, chăm lo cho con mỗi ngày lại không phải do Phan Như Thảo đảm nhiệm và phần lớn là do ông xã Đức An. Đức An lo cho vợ từng bữa ăn và là người trực tiếp đưa đón con gái đi học mỗi ngày. Cô công chúa nhỏ được bố đại gia cưng như trứng mỏng. Phan Như Thảo từng tiết lộ, chồng xây hẳn 3 căn biệt thự để tặng cho con gái sau này.

Như Thảo cũng khiến bạn bè và người hâm mộ bật cười khi kể lại câu chuyện đến đón con tan học. Theo đó, Bồ Câu tỏ thái độ ngạc nhiên khi được mẹ đến đón thay vì bố. Sau đó, cô bé hỏi mẹ: "Why are you here? Did my Daddy ask you help him to pick up his daughter? (Tại sao mẹ ở đây vậy? Có phải bố nhờ mẹ đón con không?). Phản ứng của con khiến bà mẹ nổi tiếng không khỏi cảm thán: "Chắc là cô không phải con của tôi?".