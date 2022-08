Hiểm họa từ việc tự ý nặn nhọt

Nhọt rất nguy hiểm cho sức khỏe nếu tự ý nặn sai cách - Ảnh: Internet

Nhập viện vì tự ý nặn nhọt

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân nguy kịch tính mạng vì tự ý nặn mụn.

Cụ thể, thấy mụn nổi trên trán, chị T. tự nặn dẫn đến nhiễm trùng, sưng to. Chị tự dùng thuốc bôi và uống nhưng trán sưng to hơn gây đau nhiều. Chị T. đến phòng khám gần nhà điều trị nhưng mụn không tiêu mà tạo ổ áp xe, càng gây đau, sưng to, lan đến sống mũi, phù hai mí mắt. Lúc này, chị bắt đầu lo lắng nên đến thẳng bệnh viện thăm khám

TS Đặng Thị Ngọc Bích, chuyên khoa Da liễu, chẩn đoán chị T. bị nổi nhọt ở mép trán gần vùng chữ T. (trán, mũi, cằm) sưng to ở trán, sống mũi và mí mắt làm giảm tầm nhìn.

Đây là vùng tam giác trên khuôn mặt tiết nhiều bã nhờn, dễ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, nhiễm khuẩn gây nổi mụn hoặc nhọt. Khi nhọt mới nổi, người bệnh tự nặn dẫn đến áp xe, sưng phù to.

Nếu không can thiệp kịp thời, khối áp xe có thể lan rộng gây viêm tới các xoang hàm mặt, đặc biệt là các xoang gần sàn sọ từ đó gây viêm màng não, viêm não dẫn tới hôn mê và nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, ông Đ.T.Q.D. (50 tuổi, ngụ Q. Bình Tân TP.HCM) nhập viện Bệnh viện Da liễu TP.HCM trong tình trạng sốt cao, mặt bên phải sưng phù, vùng miệng sưng tấy, mưng mủ, lở loét, đau nhức nhiều, không ăn được.