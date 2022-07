Hi hữu trộm xe lu từ Nghệ An chở ra Hà Nội bán

Trước đó, ngày 4/7, Công an xã Thanh Liên tiếp nhận đơn trình báo của giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn TP Vinh về việc, đơn vị này có để một chiếc xe lu trị giá khoảng 150 triệu đồng, tại khu vực xã Thanh Liên vào ngày 2/7. Tuy nhiên đến ngày 4/7, lúc kiểm tra phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy đi.

Hôm nay (7/7), thông tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa thu hồi tài sản là chiếc xe lu trong một vụ trộm cắp tài sản.



Tang vật vụ trộm được Công an huyện Thanh Chương thu hồi. Ảnh: Công an Nghệ An