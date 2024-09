Hezbollah xác nhận thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng

Ngày 28/9, phong trào Hezbollah đưa ra thông báo xác nhận thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong vụ không kích vào tối 27/9. Reuters dẫn lại tuyên bố của Hezbollah xác nhận, thủ lĩnh Hassan Nasrallah của phong trào này đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào vùng ngoại ô phía nam Beirut của Lebanon vào tối 27/9. Cũng trong thông báo trên, Hezbollah tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel "để ủng hộ Gaza và bảo vệ đất nước cũng như mọi người dân Lebanon". Ngay sau tuyên bố trên đài truyền hình Al-Manar của Hezbollah bắt đầu phát sóng những câu kinh Koran dành cho thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. (Ảnh: The Cradle) Cái chết của thủ lĩnh Hassan Nasrallah là đỉnh điểm của một loạt đòn tấn công liên tiếp mà Israel nhằm vào Hezbollah. Ông Nasrallah chính thức nắm quyền lãnh đạo Hezbollah vào năm 1992 thay cho Abbas Musawi - Tổng thư ký của Hezbollah, thiệt mạng trong một vụ tập kích bằng trực thăng của Israel. Vị thủ lĩnh 64 tuổi này dẫn dắt Hezbollah trong các cuộc chiến chống lại Israel và tham gia cuộc xung đột ở nước láng giềng Syria. Israel mô tả ông là "người ra quyết định trung tâm và lãnh đạo chiến lược của tổ chức Hezbollah". Trong hơn 30 năm nắm quyền, thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã biến phong trào Hồi giáo Hezbollah thành một trong những lực lượng bán quân sự hùng mạnh nhất ở Trung Đông. Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong một vụ không kích quy mô lớn. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, người phát ngôn IDF Avichay Adraee tuyên bố quân đội nước này “đã tiêu diệt Hassan Nasrallah”. Đồng thời khẳng định đã tiêu diệt nhân vật Ali Karake - được xác định là chỉ huy mặt trận phía nam của Hezbollah, cùng với các chỉ huy khác của Hezbollah. Cuộc tấn công vào các trụ sở của Hezbollah ở ngoại ô Beirut diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trước Liên hợp quốc rằng chiến dịch chống Hezbollah của Israel sẽ tiếp tục. Cũng theo Reuters, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã được chuyển đến địa điểm an toàn với an ninh được siết chặt. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng. Iran đang tích cực liên lạc với Hezbollah và các lực lượng đồng minh khác trong khu vực để xác định phản ứng tiếp theo. Trà Khánh(Nguồn: Reuters)