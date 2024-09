Hezbollah tuyên bố bắt đầu cuộc chiến không giới hạn với Israel

Giới chức Mỹ lo ngại xung đột Israel - Hezbollah leo thang đáng kể trong những ngày tới và có nguy cơ biến thành một cuộc chiến toàn diện. Khói bốc lên từ một ngôi làng của Li Băng sau cuộc tập kích của Israel hôm 22/9 (Ảnh: AFP). Phát biểu tại lễ tang ông Ibrahim Aqil, một thành viên cấp cao của Hezbollah mới thiệt mạng do cuộc không kích của Israel, Phó Tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem ngày 22/9 lên án các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Li Băng. Ông Qassem nói, Israel đã phạm phải "tội ác chiến tranh khiến chúng tôi đau đớn" và kết quả là "một trận chiến không giới hạn" đã bắt đầu. "Những gì xảy ra đêm qua là một phần trong trận chiến không giới hạn", ông Qassem đề cập đến các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah nhằm vào Israel hôm 21/9 đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Israel. Ông Qassem cho biết thêm: "Chúng tôi thừa nhận các vị đã giáng đòn vào chúng tôi. Chúng tôi cũng là con người. Nhưng khi chúng tôi đau đớn, các vị cũng sẽ phải đau đớn". Quan chức Hezbollah tuyên bố, Israel sẽ không đạt được mục tiêu và sự ủng hộ của Li Băng dành cho Gaza sẽ không thay đổi cho đến khi Israel chấm dứt chiến sự ở đây. Những ngày gần đây, Israel liên tục tấn công các mục tiêu Hezbollah ở Li Băng. Ông Aqil là một trong những chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng khi Israel tập kích vào ngoại ô thủ đô Li Băng sáng 20/9. Một ngày sau đó, Israel tiếp tục nhắm vào hàng trăm mục tiêu liên quan đến Hezbollah tại Li Băng, phá hủy hơn 100 bệ phóng tên lửa của lực lượng này. Làn sóng tấn công diễn ra giữa lúc hỗn loạn bao trùm Li Băng do hàng loạt máy nhắn tin, bộ đàm bất ngờ phát nổ khiến khoảng 40 người thiệt mạng, 3.500 người bị thương. Chính phủ Li Băng và Hezbollah nghi ngờ Israel đứng sau vụ tấn công chưa từng có này, song Tel Aviv đến nay không phủ nhận hay xác nhận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua cho biết: "Trong vài ngày qua, chúng ta đã tấn công Hezbollah bằng một loạt đòn tấn công mà họ không thể tưởng tượng được. Nếu Hezbollah chưa nhận được thông điệp, tôi hứa cuối cùng họ sẽ nhận được". Người đứng đầu Bộ Tư lệnh phía Bắc của quân đội Israel Ori Gordin cũng khẳng định họ đã "gây tổn hại đáng kể cho Hezbollah và Israel sẽ tăng cường hơn nữa những cuộc tấn công như vậy. "Chúng ta đang ở giai đoạn chuyển đổi", ông Ori Gordin nói. Những diễn biến gần đây làm dấy lên lo ngại xung đột Israel - Hezbollah sẽ lan rộng hơn thành một cuộc chiến toàn khu vực. Politico dẫn nguồn thạo tin cho hay, giới chức Mỹ lo ngại xung đột giữa Israel và Hezbollah sẽ leo thang đáng kể trong những ngày tới và có nguy cơ biến thành một cuộc chiến toàn diện. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết các quan chức Mỹ đang nỗ lực kêu gọi Israel giảm căng thẳng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc tấn công xuyên biên giới của Israel. Theo quan điểm của Nhà Trắng, leo thang quân sự sẽ không giúp chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đạt được mục tiêu khôi phục cuộc sống của người dân Israel giáp biên giới Li Băng. Ông cũng cho rằng, lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar là "trở ngại lớn" đối với bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin nào giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. Mặc dù vậy, ông khẳng định, Mỹ sẽ không từ bỏ nỗ lực để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.